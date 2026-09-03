Prendre les voiles

(Cahier de ton cinéma)

A travers le filtre de ta nudité, plutôt qu’allécher les touristes avec des vues splendides, tu montres ton pays, et notre regard zoome à plusieurs reprises par agrandissements en focale sur ta lumière presque pure, les reflets de ta source entourée d’un bosquet d’arbres. Ce déplacement spatial permet d’entrer complètement dans ton film le plus intime.

Tu mets en valeur ta lumière du matin ou du soir, la brume de ton sous-bois. Le cerveau lui-même recrée le signe de sa nostalgie en prolongeant les longs moments de ta contemplation. Telle une nature morte picturale, l’effet de fondu donne des touches de couleurs pures, ou lors de certaines scènes de coucher de soleil. Notre voyage est bien là et l’idée de ta présence se suffit à toi-même. Nous revenons aux origines du monde pour atteindre la poésie ponctuelle de ton humilité qui fonde la grandeur humaine.

jean-paul gavard-perret

Photo : Larry Sultan