Vita sempre nuova

Après des années d’absence des librairies, le livre-manifeste qui a inspiré plusieurs générations de femmes renaît dans une nouvelle édition. À l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de la naissance de l’auteure (1946-2018), nous redécouvrons la voix de Sereni qui, avec ce texte unique et original, a transmis la valeur du soin et de la maternité complexe.

Casalinghitudine fait entrer les recettes culinaires dans l’histoire de la littérature à part entière, accompagnant le passage des décennies : des années soixante aux années quatre-vingt. Une mosaïque de souvenirs et de réflexions qui composent la première moitié de l’autobiographie féminine de Clara Sereni, de l’histoire de sa famille et de sa génération.

Ce long succès a également été lié à l’invention réussie du titre, qui est entré dans les dictionnaires italiens malgré le scepticisme de Natalia Ginzburg, qui l’a publié en 1987. Casalinghitudine est la levure maternelle de tous les écrits de Sereni, qui ont grandi avec la difficulté d’être d’abord une femme puis une mère face au handicap de son fils.

Ici, le soin de la nourriture évoque des remèdes anciens : la soupe des Sept Céréales accompagne la maternité, la Soixante-Huit est aussi une pâte et des haricots, un pain de viande marquent une reconnaissance paternelle difficile et une omelette aux courgettes est liée à la discussion entre le père Emilio Sereni et Pietro Nenni sur la plage de Formia. L’un des deux et un poil machiste se souvient que « dans ma vie construite sur des carreaux mal taillés, dans ma vie de mosaïque (comme celle de tout le monde, et encore plus celle des femmes), la femme au foyer est aussi un coin chaleureux. ».

jean-paul gavard-perret

Clara Sereni, Casalinghitudine, Vita sempre nuova, La nave di Teseo, 2026, 244 p. – 19,00 €.