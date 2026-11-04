Pierre-Yves Freund & Patrick Wateau, Sur le bord déjà tombé

Au-delà de la ruine, l’encore et le toujours

Fouilleur de divers aîtres et leurs trous avec la rencontre d’un autre regard (celui de Patrick Wateau), Pierre-Yves Freund comme son acolyte prouve que le trou ouvert ne propose pas d’avenir au simple désastre. Et c’est comme si, par l’art de l’un et l’écriture de l’autre, l’ouverture par la chute scrutait l’invisible voire l’indéchiffrable.

Mais Freund attache une importance aux plages des bords et Wateau évoque le « git terrassé » où règne « le fossé commun du corps » et du monde et leurs choses (fleurs, clous, qu’importe). Si bien que ce livre ré-enchante des spectres là où la mise en cause de ce qui était reste encore possible.



Des pétales de pavots séchées que Freund cultive dans son jardin, il place entre leur formes inédites des poèmes de Wateau qui deviennent bien plus qu’une sépulture antique. Le minimalisme des poèmes évoque la patience pour rencontrer le temps et lui redonner un sens.

A la perte, répond le temps retrouvé par alliage et alliance là où la fermeture du noir s’ouvre en sorte de signes que souligne le bistre des bordures des images. Elles passent d’une immédiateté provisoire à une proposition de sa métamorphose.



Restent des renaissances par insurrection au-delà de l’effacement et de la chute. La poésie et l’art sont donc tout sauf l’inscription d’un désastre. Existe une singularité d’empreinte et une rencontre où la « responsabilité » des deux créateurs passe de l’écrasement à la souveraineté.

Une sorte de clarté qui éclate sans forcément disperser le retentissement des images et des mots, d’où explose une forme inédite d’extase et d’intensité en une entente duale.



Loin de toute une nostalgie, les auteurs créent une dialectique entre réalité et image par leur fouille afin que, d’une représentation à l’autre, s’exhausse le génie du lieu du présent par celui du passé repris, volé. Et dans le présent surgit une source des tourbillons fixes de l’image et de l’écriture en ce duo d’anamnèse.

jean-paul gavard-perret

Pierre-Yves Freund & Patrick Wateau, Sur le bord déjà tombé, 2026, Non paginé, voir chez l’artiste.