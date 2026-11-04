Jeneva Rose, Le Divorce parfait

Que la mort nous sépare, la tienne, pas la mienne…

En juin 2022 paraissait chez XO éditions, Un mariage parfait qui racontait comment Sarah Morgan avait défendu Adam, son époux, accusé du meurtre de Kelly Summers, sa maîtresse. Cependant celui-ci avait été reconnu coupable et exécuté.

Sarah partage alors sa vie avec Bob Miller, un collègue de bureau. Mais, elle savait, en l’épousant qu’ils allaient divorcer, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Après plus de dix années de vie commune, mariée depuis plus d’un an seulement, Sarah Morgan a décidé de divorcer quand elle a appris son infidélité. Elle reste sur cette position malgré la médiocre défense de son époux qui jure que c’est juste une fois, que c’était un moment d’égarement.

Sarah n’exerce plus son métier dans un cabinet, elle assure la direction de la Fondation Morgan, une association caritative qu’elle a fondée. Si Bob tente à tout prix d’éviter le divorce, Sarah reste intraitable. Mais quand la police doit rouvrir l’enquête sur le meurtre de Kelly Summers avec de nouvelles preuves ADN, que Stacy Howard, la femme avec qui Bob a passé la nuit, est portée disparue…

Avec ce nouveau récit, Jeneva Rose installe son intrigue sur une infidélité, une disparition, un passé criminel qui remonte à la surface. Et au cœur de cette succession de faits nouveaux, elle installe son héroïne, une prédatrice juridique, une maîtresse absolue du mensonge.

Les actions principales s’enchaînent à un rythme soutenu. Ce sont d’abord les éléments du divorce quand Sarah pose ses conditions, l’impossibilité pour son maride voir Summer, sa fille de neuf ans, de ne plus rester au conseil d’administration de la fondation. Parallèlement, c’est la situation de cette jeune femme enlevée sans en connaître les raisons, le retour de l’affaire Kelly Summers…

Jeneva Rose inscrit son roman dans la lignée des thrillers domestiques manipulant des secrets de famille, jouant avec des manipulations psychologiques, des faux-semblants et surtout une galerie de personnages absolument remarquables dans leur noirceur sous des dehors de respectabilité. La romancière connaît à merveille la nature humaine et s’inspire d’une population réelle qui s’exhibe au grand jour dans tous les médias.



Le Divorce parfait est un thriller domestique. Jeneva Rose reprend les codes du genre et les pousse très loin dans une certaine malfaisance. Elle orchestre un récit où chaque personnage ment, manipule. Elle fait de Sarah Morgan une femme brillante mais toxique, difficile à oublier.

serge perraud

Jeneva Rose, Le Divorce parfait (The Perfect Divorce), traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Yap, XO Éditions, mai 2026, 352 p. – 20,90 €.