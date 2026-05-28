Dante au cinéma

Le livre de Paolo Speranza est un voyage à travers le cinéma et la littérature pour découvrir l’héritage visuel de Dante, avec la participation de chercheurs et de critiques de premier plan qui contribuent à exposer, sous des perspectives différentes mais complémentaires, la richesse et la complexité de la relation entre l’œuvre de Dante et le langage du cinéma. L’entrée est gratuite.

L’œuvre et la figure de Dante ont été retravaillées sur grand écran. Des premières expériences du cinéma muet aux productions les plus récentes, le livre met en lumière comment le poète florentin, a inspiré des réalisateurs de différentes époques et pays.

Une attention particulière est portée aux transpositions de « l’Enfer » et aux représentations cinématographiques de l’au-delà, ainsi qu’aux figures féminines qui traversent l’œuvre de Dante, sans négliger les projets jamais aboutis, y compris ceux imaginés par Pier Paolo Pasolini et Federico Fellini.

Enrichi par plus de cinq cents images, le volume offre l’opportunité de redécouvrir des films rares ou oubliés et de comprendre plus profondément les choix esthétiques et narratifs des cinéastes.

Paolo Speranza a déjà écrit et édité des volumes et expositions consacrés au cinéma, à la littérature et à l’histoire contemporaine, Avec Dante et le cinéma, il signe une œuvre qui allie rigueur scientifique et vulgarisation, restaurant toute la vitalité du dialogue entre un grand classique de la littérature et le langage des images.

jean-paul gavard-perret

Paolo Speranza, Dante e il cinema, Editions Gremese, Rome, 2026, 235 p.- 34,00 €.





