Paola Rampini, THE PHAIR (exposition)

La photographie au front

Paola Rampini fait partie deThe Phair et accomplit un parcours. Elle a cofondé The Phair, en associant la photographie au format d’un salon d’art contemporain. Elle l’a lancée en 2019 à Turin, dans un contexte très particulier : une ville qui, dans son ensemble, s’est engagée de manière claire et concrète à investir dans la photographie où avait lieu CAMERA Centro Italiano per la Fotografia et l’antenne turinoise des Gallerie d’Italia.

Son objectif a été de créer un point de rencontre entre “Photography” et “fair”, et d’aller au-delà des frontières traditionnelles du médium. The Phair | Photo Art Fair fait partie intégrante de cet écosystème : où elle sélectionne des galeries d’art contemporain de premier plan capables de présenter des projets fondés sur l’image, la vidéo et les médias basés sur l’objectif, contribuant ainsi à une compréhension plus large et plus contemporaine du médium.

Avec Roberto Casiraghi, elle a fondé Artissima en 1994, qui est aujourd’hui l’une des principales foires internationales d’art contemporain. C’est le berceau de l’Arte Povera, l’un des mouvements les plus influents de la fin du XXe siècle, qui a redéfini le langage artistique à travers l’utilisation de matériaux du quotidien et de processus naturels. Parmi ses figures majeures figurent Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto et Giulio Paolini

The Phair s’inscrit dans un programme culturel plus vaste et entretient un dialogue constant avec les institutions locales. La photographie est un langage immédiat et accessible : un langage que chacun comprend instinctivement. La créatrice travaille en étroite collaboration avec des partenaires culturels afin que la foire soit profondément intégrée à l’ADN de la ville. Sa mission est de créer une expérience qui dépasse le format de l’exposition, pour devenir une véritable plateforme culturelle élargie.

Chaque année, elle choisit une image clé en collaboration avec l’une des grandes institutions culturelles de Turin. Cette année, elle a retenu une photographie de Nanda Lanfranco représentant Giuseppe Penone en 1991 au Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. C’est une image en équilibre entre le physique et le conceptuel, un seuil entre réalité et vision. Elle résume parfaitement notre manière de comprendre la photographie comme un médium capable de traverser la réalité et de la réinterpréter comme art. C’est, au fond, un hommage à l’artiste, au lieu et à la puissance de la vision photographique.

jean-paul gavard-perret

Paola Rampini, THE PHAIR, Torino (Sala Fucine), 22 – 24 mai 2026.

