Othello (Shakespeare  /  Philippe Nicaud) – Avignon 2026

Iago souverain

Philippe Nicaud incarne à lui seul les principaux rôles de la tragédie. Il est le plus souvent Iago, qui commence par dénoncer Othello auprès du père de Desdémone, Brabantio. Pour donner une justification au racisme qui s’exprime, il est décidé de plonger le commandant des troupes vénitiennes dans la jalousie. L’intermédiaire machiavélique incarne la conviction qu’il est dans le pouvoir de la volonté de modeler le cours des choses, d’infléchir la fortune. Au long de la représentation, le comploteur établit un parallèle entre lui et le Maure, dont il entend sans doute ultimement s’approprier les attributs. L’autre, le noir, prisonnier de son orgueil et de sa jalousie, confirme sa nature maléfique. Cela procède du désordre du monde, dont Iago ne prétend finalement constituer que le catalyseur.

La représentation a l’apparence d’un monologue, loin toutefois d’être monochrome : le comédien orchestre parfaitement ses changements de rôles, sachant rendre présents ses interlocuteurs, développant avec talent une belle performance scénique. Certaines répliques sont chantées, slamées, rappées ; le décor est réduit à quelques accessoires, des cordages et des fils dont Iago tisse une toile.

On peut à bon escient présenter une version expurgée de la pièce à travers son personnage principal, tant l’action de celui-ci se développe de façon tentaculaire. Certes, les vices humains ne sont pas exhibés dans leur diversité, puisque le conspirateur en apparaît non seulement comme le révélateur, mais encore comme l’opérateur. Mais la prestation polymorphe de Philippe Nicaud est incontestablement efficace.

christophe giolito

Othello

de Shakespeare

Adaptation, mise en scène et interprétation Philippe Nicaud

Au vieux balancier – Théâtre permanent

2 rue Amphoux 84000 Avignon 06 15 66 47 19

https://www.levieuxbalancier.com

du 3 au 25 juillet à 19h15, durée 1h10

Diffusion Philippe Nicaud https://beauxartstabard.fr/