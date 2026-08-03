Mario Vespasiani, Cioè (exposition)

Comme ça

L’art de Mario Vespasiani s’adresse au mystère primordial des choses qui, grâce aussi à une finesse formelle capable de varier les styles et les techniques, fait référence à une rare disposition pour un auteur contemporain à tendre vers un ressenti spirituel.

Mario Vespasiani est né en 1978, il vit et travaille dans les Marches et dans les lieux qui se prêtent le mieux au développement de ses projets.S ans l’obligation d’un filtre critique commun, il conduit ses spectateurs aux confins du monde connu où l’on vit, non pas une passivité inerte, mais un scénario dans lequel méditer et interagir.

Pour cette raison, il préfère exposer dans des lieux inhabituels et dans des contextes en dehors du circuit mainstream. Les atmosphères de ses peintures incitent à pénétrer l’univers qui nous entoure, à travers l’utilisation de très peu mais essentiels éléments. L’art de Vespasiani est donc à considérer principalement comme évocateur, avant d’être iconographique ou iconologique et c’est exactement dans ce « ravissement » qu’existe la possibilité de participation qui conduit à errer dans la mémoire selon une carte ponctuée d’étapes précises : silence, mystère, contemplation.

Ses œuvres adoptent souvent un langage symbolique et sa peinture parle d’un itinéraire de l’âme plus complexe, en se concentrant sur le profond mystère de la création. En 2008, dix ans après sa première exposition personnelle, il réalise le projet appelé La quatrième dimension à travers lequel il propose un dialogue avec certains grands maîtres de l’art italien qui lui sont particulièrement proches à un moment donné de sa recherche jusque dans la photographie et le cinéma.

Son travail a été considérté non seulement par des historiens et des critiques d’art, mais aussi par des philosophes, écrivains, anthropologues et théologiens. « Chaque fois que nous regardons quelque chose, en partie, nous en devenons les auteurs, ce qui, d’un autre côté, laisse en nous une trace plus ou moins profonde », rappelle ce créateur parfois superficiel mais surtout tranchant et autoritaire vers les choses essentielles.

jean-paul gavard-perret

Mario Vespasiani, Cioè, galerie Marconi, Monsampolo del Tronto, 2026



