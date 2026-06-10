Révision des principes

Le nouveau magazine Toiletpaper, trois ans après le numéro 20, est entièrement composé d’ images inédites et jamais publiées. Une fois de plus, la revue va au-delà de son langage distinctif, transformant des idées simples en images irrévérencieuses, séduisantes et modernes.

Ironique et visuellement troublant, Toiletpaper continue de remettre en question notre façon de voir les images et leur puissance. Elles sont, à bien des égards, des matières de fantasmes et surtout de drôlerie dont la connaissance est nécessaire au déchiffrement du sexe mais aussi de sa pleine dimension symbolique.

Dans une telle documentation, nous sommes loin du pétrarquisme là où, à l’inverse, des vies sont vécues, des fictions travaillées, retravaillées pour souvent les rendre impossibles au pied de la lettre. La revue illustre donc des symptômes de l’organisation sociale de notre époque où les opérateurs transforment les apparences des femmes en faisant advenir de nouvelles figures moins dans l’absolu que dans la réalisation de certaines « farces » dont le voyeur se régale ou au gré desquelles il mesure ses propres difficultés !

jean-paul gavard-perret

Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, Magazine de papier toilette 21, Milan, 2026.





