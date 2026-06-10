Aurélie Wellenstein & Aurora Gate, Equinox, Cheval de vent – tome 5

Contre vents et ouragans !

Equinox Cheval de vent raconte la suite de l’histoire de trois « sœurs » prêtresses du temple de la lune, dans un monde aux planètes différentes, où les humains se transforment le soir en animaux, que l’on peut rejoindre grâce à des couloirs noirs et à leur ami Tenebrae, un loup qui permet de se déplacer dans les couloirs noirs afin de retrouver Sohalia (une ancienne prêtresse qui a été séparée de ses congénères après que la lune se soit brisée) et Torune, sa protectrice.

Mais Sohalia est retranchée dans elle-même et dans sa peur de se faire tuer par l’éclat de la lune à cause duquel elle doit rester sous sa forme animale pour toujours. Et, devenue méchante, elle s’est autoproclamée la reine du cirque du vent, une ville composée de petites parties de Terre qui flotte dans un ouragan. Elle a instauré les jeux du vent, qui consistent à essayer de la battre sous sa forme animale en volant, en essayant d’attraper un bout de pierre noire qu’elle lance dans l’ouragan et qui permet de garder sa forme humaine.

Cependant, ces jeux sont injustes car Sohalia est beaucoup plus forte : elle les a créés uniquement pour se réjouir de voir autant de pauvres personnes mourir sous la tornade. Ses amies vont donc devoir participer au jeux du vent pour la raisonner mais, pendant ce temps, la lune continue de se faire dévorer par le dragon de lune, celui qui a causé la destruction de leur monde et qui les a forcées à rester sous leur forme animale.

J’ai trouvé que ce livre était dans la continuité des quatre autres : soit très bien, mais j’ai qu’il était très rapide et qu’il n’était pas vraiment « nécessaire » à l’histoire entière. Les filles auraient pu retrouver Sohalia dans le livre précédent, sans inventer les jeux du vent, qui détruisent un peu les personnages de Sohalia et de Torune. L’histoire est toutefois toujours bien agencée et ce monde où des humains peuvent se transformer en animaux est très féerique.

L’histoire nous plonge entièrement dans cet univers magnifique, mais entièrement déchiré. Malgré le fait que Sohalia soit des plus méchantes, son personnages physique fait très bien ressortir son caractère fort. J’adore le passage final où l’on voit Kamara, une prêtresse de la lune, et Sohalia, sous leur forme animale, allongées par terre dans un nuage de plumes, avec toutes les personnes qui les entourent criant joyeusement qu’elles sont sauvées : car ce passage donne un peu d’espoir pour la suite de l’aventure.

J’attends impatiemment de lire la suite du livre !

erine grolleau

Aurélie Wellenstein & Aurora Gate, Equinox, Cheval de vent – tome 5, Drakoo, 27 Mai 2026, 64 p. – 12,90 € .