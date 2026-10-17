L’espoir

Voici le nouveau livre du créateur de la populaire chaîne YouTube de philosophie et d’histoire italiens BarbaSophia, qui compte plus de 380 000 abonnés et 50 millions de vues.

Imaginant un monde au crépuscule, Matteo Saudino choisit sept concepts fondamentaux à placer comme base et point de départ d’une société plus juste. Le résultat est un manuel éclairant, qui retravaille la leçon des plus grands penseurs de l’histoire de l’humanité et la mêle aux chroniques de notre époque.



Un tel ouvrage demeurera très riche, utile pour naviguer dans nos temps turbulents et pour arriver à des jours, que l’on espère meilleurs. Saudini à sa manière lutte contre le pessimisme non sans humour. Ayons foi en lui !

jean-paul gavard-perret

Matteo Saudino, Pensieri stupendi, Einaudi, 2026, 160 p. – 17,00 €.