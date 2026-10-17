Farhad Khosrokhavar, Iran, la fin du totalitarisme ?

Un bel éclairage de l’actualité

Farhad Khosrokhavar brosse un tableau d’une belle pertinence sur l’évolution de l’Iran depuis quelques décennies. Il évoque, bien sûr, le régime du Chah, un despotisme qui a amené une révolution. Puis, il décortique la prise de pouvoir des religieux, de ce Khomeini qui s’est appuyé sur un populisme pour mettre en place une théocratie féroce. Celui-ci, d’ailleurs, est un fieffé menteur car il tenait un discours bien différent de ce qu’il a appliqué lorsqu’il est arrivé en Iran.

C’est la description de la montée en puissance de ce régime qui est vite passé du populisme au totalitarisme, réprimant tous mouvements de contestation, appliquant à la société civile les diktats de l’Islam chiite. C’est le récit des conséquences des sanctions économiques plongeant un peuple dans la pauvreté alors qu’il y avait une large classe moyenne vivant correctement.

Il analyse la nouvelle situation avec l’agression de l’Etat hébreu et du toutou de netanyahou, ce dernier promettant au peuple iranien un soutien qui n’est jamais venu. Cette pseudo-promesse a amené les massacres de civils de janvier 2026 avec un bilan chiffré entre 25 000 à plus de 36 000 morts.



Ce sont alors les bombardements et l’évolution du conflit dont on ignore comment il va continuer mais dont les conséquences pèsent et vont peser lourdement sur le reste de la planète.

Cette société iranienne, pourtant, ne soutient guère le régime. Pour s’en convaincre, il suffit de lister les vagues de protestation depuis 2009, 2017-2019, 2023 pour la liberté des femmes, et celles du début de l’année 2026. Mais à chaque fois : « Totalement délégitimé, décrédibilisé, le régime est sans soutien social. Le secret de sa survie réside dans l’unité de son appareil répressif autour du Guide suprême, qui tranche avec le manque d’organisation des groupes sociaux.«

Avec Iran, la fin du totalitarisme ?, Farhad Khosrokhavar propose un livre de fond qui éclaire l’actualité et donne les clés pour suivre la suite des événements. Il décrit un régime à la fois fragile et puissant qui domine par la violence tout en étant très contesté. Il expose la mécanique d’un pouvoir fondé sur la coercition, la prédation, la corruption systémique, l’accaparement des richesses, la répression. Et malgré l’appauvrissement des populations, le rejet massif du clergé, la soif de liberté, la société iranienne reste sous un couvercle de plomb.

serge perraud

Farhad Khosrokhavar, Iran, la fin du totalitarisme ?, l’aube, coll. Voix et Regards, mai 2026, 176 p. – 16,00 €.