Dialogue philosophique

Cette exposition réunit deux protagonistes de la scène artistique et architecturale internationale autour d’une réflexion sur la relation entre forme, matière et espace. Park Eun Sun et Mario Botta, mettant en lumière les affinités, correspondances et tensions entre deux langues autonomes mais profondément complémentaires.



Le public est invité à lire la sculpture non seulement comme une présence plastique autonome, mais comme un élément capable de transformer l’espace et d’établir une relation directe avec l’architecture. Œuvres, maquettes, images et documents accompagnent ce dialogue entre geste artistique et construction, entre vision intérieure et dimension du design.



Répartie sur deux étages, l’exposition construit un récit visuel et conceptuel qui traverse différentes cultures, disciplines et sensibilités. Les sculptures de Park Eun Sun, marquées par des surfaces traversées par des fissures, des tensions internes et un fort sentiment de verticalité, se rapportent à l’idée d’espace architectural, suggérant une comparaison continue entre équilibre et instabilité, matière et lumière, présence physique et dimension idéale.

jean-paul gavard-perret

Mario Botta & Park Eun Sun, Scultura e architettura fra Oriente e Occidente, exposition et catalogue, Fondation Gabriele et Anna Braglia, Lugano, du 17 septembre au 19 décembre 2026 – 45,00 CHF.