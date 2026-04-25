Une vie et un métier

Ce livre tient avant tout de l’autobiographie. C’est l’histoire d’une vocation suivie parfois au prix de certaines vicissitudes. Margit Rowell part de ses origines et de sa formation intellectuelle : Museum Life est donc l‘autoportrait sans affectation d’une femme passionnée et dans un milieu, majoritairement masculin.

Spécialisée dans l’art du XXe siècle, Margit Rowell est passée par le Guggenheim Museum, le MoMA à New York, le Musée national d’Art moderne de Paris, la Fondation Miró de Barcelone et le Museo Reina Sofia de Madrid à titre de conservatrice ou de commissaire d’exposition. Elle a organisé une quarantaine de manifestations ! Miró, Dubuffet, Mondrian, Brancusi, Kupka,« The Planar Dimension », « L’art de l’avant-garde russe », « Qu’est-ce que la sculpture moderne ? ». L’auteure explique le savoir-faire du conservateur – profession charnière entre artistes, collectionneurs, galeries et public.

À ces questions, Margit Rowell répond par l’exemple entre mémoires et collection d’études de cas. Son récit reste vivant, subjectif et pondéré. Il ne prétend pas à l’exemplarité mais peut être considéré comme un paradigme. Relatant sa carrière, l’autrice fait vivre chacun de ces moments toujours semblables et toujours différents à travers des anecdotes du monde de l’art, séduisant et parfois peu ragoûtant dans ses coulisses. Mais elle ne cherche ni le piquant ni le pittoresque. Tout chez elle est écrit par scrupule de méthode et subjectivité.

jean-paul gavard-perret

Margit Rowell, Museum Life, L’Atelier Contemporain, Strasbourg, 2026, 464 p. – 30,00 €.



