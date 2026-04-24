Piero Figura, Eggs (exposition)

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Piero Figura est un artiste et designer dont le travail traverse depuis des années les domaines de l’art, du design et de la scénographie pour la photographie. Il a collaboré avec certains des plus grands protagonistes de la photographie et de la communication visuelle, créant des décors photographiques pour des campagnes publicitaires, incluant des projets avec des photographes et dans des publications dans des magazines tels que Vogue, Vanity Fair et Glamour.

À l’occasion de la Design Week 2026, l’artiste présente EGGS – nouvelle installation qui enrichit son parcours créatif. Pendant une semaine, les œufs de Piero Figura prendront vie dans l’espace de la galerie Studio Decò, transformant la galerie en un environnement scénographique et visionnaire en dialogue avec l’art contemporain, le design et la culture pop.

EGGS est donc une installation immersive où pop art, surréalisme, métaphysique et suggestions décadentes se rencontrent. Le cadre rappelle idéalement la « Brillo Box » d’Andy Warhol réinterprétée dans une tonalité plus sombre et visionnaire. Une sorte de « pluie d’œufs » traverse l’espace d’exposition. Elle évoque la fameuse image de la pluie d’hommes avec des chapeaux melons de l’univers pictural de Magritte.

L’origine du projet remonte à la création du premier œuf, réalisé par Figura pour une campagne publicitaire de « Valverde Water ». À cette occasion, l’artiste réinterprète l’un des symboles les plus emblématiques de l’art surréaliste : l’horloge de fusion de Salvador Dalí, la transformant en une version « alimentaire » surprenante, où le temps liquéfié devient un œuf.

jean-paul gavard-perret

Piero Figura, Eggs, Galerie Studio Decò, Milan du 12avril au 26 avril 2026.