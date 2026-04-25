François-Xavier Dillard, La Ferme

Un roman vertigineux sur des dérives…

À la clinique du Parc, à Divonne-les-Bains, en ce mois de mai 2025, Elisabeth Verdier se meurt. Très croyante, elle reçoit la visite de son confesseur à qui elle avoue, pour la première fois, avoir échangé des bébés, il y a vingt ans. Le prêtre l’absout… et la tue !

À Polytechnique, Kim encourage Axelle, son amie d’enfance, pour son sprint sur cent mètres. Axelle réussit tout et son temps est formidable.

Au Bangladesh, à Dacca, ce premier juin2025, Aïsha regarde depuis des heures des images des télévisions du monde entier. Elle a une mission importante. Elle doit repérer une personne : Axelle.

En Slovénie, à Maribor, des jeunes gens sont soumis à un régime draconien, tant physiquement qu’intellectuellement.



Axelle est en compagnie de Kim quand elle reçoit un appel de sa mère qui veut lui parler et lui demande de venir très vite, son père et elle ont à lui faire des révélations qui ne peuvent être dévoilées par téléphone. Lorsqu’elle arrive au chalet, après cinq heures de route, elle voit un gros 4×4 noir. Elle trouve ses parents assassinés et des individus qui veulent s’emparer d’elle. Très rapide en course, elle s’enfuit. Mais les enquêteurs la soupçonnent d’être la meurtrière alors que des individus, à l’autre bout du monde, continuent de la pister…

Avec ce nouveau roman, François-Xavier Dillard installe une intrigue mettant en action des dérives de la science, des abus de pouvoir, des dégradations climatiques et leurs effets catastrophiques. Il aborde, par ces biais, l’avenir de l’Humanité.

L’auteur prend en compte, pour structurer son récit, quelques expériences déjà menées dans le domaine de l’eugénisme, dans le trafic des hormones et la volonté de créer des races supérieures. Ces idées germent depuis que les progrès de la connaissance des corps humains autorise ces possibilités dans un avenir à court terme. Il est, par exemple, des dictateurs qui pensent à des greffes d’organes essentiels, qui fiancent sans réserve des centres de recherches dans ces domaines médicaux.



Pour nourrir ce récit, le romancier anime une jeune femme qui possède, par nature, des qualités exceptionnelles, qu’il place dans une situation où elle doit faire face à de multiples dangers, où elle devient une proie. Le récit se densifie au fil des pages, devient de plus en plus anxiogène, avec cette course effrénée contre de mystérieux adversaires, disposant de moyens redoutables, prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent. Il faut, toutefois, accepter au tout début une donnée qui paraît peu réaliste.µ

L’auteur met en scène, dans cette succession de rebondissements, avec une galerie étoffée de personnages parfaitement conçus, des préoccupations très actuelles.

Une lecture à la fois passionnante et interrogative quant à l’avenir de l’être humain.

serge perraud

François-Xavier Dillard, La Ferme, Récamier noir, mars 2026, 352 p. – 21,00 €.