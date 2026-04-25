In vino veritas

Pour Lorenzo Vitali, sur les pavés des rues médiévales de la ville de Beaune, au milieu des bâtiments anciens, l’atmosphère semble parfois suspendue, mais partout se dessine une histoire ancienne qui reste d’actualité.

Le vin en est le protagoniste incontesté. Même l’architecture de la ville reflète sa riche histoire viticole. Des éléments tels que les demeures historiques liées aux activités viticoles témoignent de l’importance économique du vin à travers la présence d’éléments précieux comme les maisons de marchands et le tracé urbain des rues, qui facilitaient le transport et le stockage du vin.



Le photographe joue d’une certaine métaphore. Existe un déplacement où l’exigence du vin prend son sens. Son « esthétique » est disséminée dans les rues ; s’y retrouve là un second degré aux émotions délivrées à la limite du paradoxe en une forme de jubilation discrète avec un degré supplémentaire de contemplation et d’inspiration.

Voici qu’apparaissent tout l’intérêt et la complexité du vin dans les glacis des couleurs et des formes. Ils ouvrent de vrais rôles de composition en ces dispositifs stratégiques qui jouent plus sur la séduction et l& production viticole par de tels lieux L’artiste propose ainsi une sorte de diaphanéité de l’air dans les rues.

jean-paul gavard-perret

Lorenzo Vitali, La Comédie du Vin, 2026, lorenzovitalifoto.it/site/