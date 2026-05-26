Révisions

Professeur de théorie et projet à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine, Université Paris-Cité, Paolo Amaldi évoque le portrait intellectuel de Livio Vacchni, protagoniste majeur de l’architecture du XXe siècle. L’auteur revisite le sens de son œuvre en s’appuyant d’un côté sur la genèse des projets au travers des documents d’archives et, de l’autre, sur de nombreux témoignages de collaborateurs et collègues qui l’ont croisé.



L’objectif est de renverser l’image monolithique de Vacchini en contrant l’idée selon laquelle ses édifices seraient, par leur aspect essentiel, voire schématiques, de même que la transcription, la traduction d’idées et de notions claires, ou le résultat de logiques constructives cohérentes.



Mais, de fait, ces bâtiments de Vacchini apparaissent, bien au contraire, au fil des pages, comme des objets problématiques et paradoxaux dont l’évidence de la forme, telle qu’elle apparaît initialement, se dissout dès que commence l’expérience que nous entamons.

jean-paul gavard-perret

Paolo Analdi, Livio Vacchini – La construction paradoxale de la forme, Presses du réel, 2026, 176 p. – 35,00 €.



