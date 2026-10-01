Les ailes du désir

Ange professionnel en short bleu, la sœur cloîtrée du couvent me fait partager sa douceur. Quasi muette, elle me parle peu. Sa langue m’interpelle sans le moindre pathos. A pas comptés, elle décortique notre amour platonique. Ses phrases font mouche loin de chorale de ses compagnes. Et ses rares mots sauvent et tourmentent même si parfois son rire enraye un instant son engagement à Dieu.

Dans notre complicité, le retour du désir et notre amour trouvent le moyen de frauder son anamnèse. Nous observant, la Mère Supérieure nous considère avec bienveillance et sans nous accuser. Mais un tel abandon sauve-t-il l’adultère ? Agnès a du souci à se faire puisqu’engagée au nom du Fils et de son Père.

jean-paul gavard-perret

Photo : Gabi Steiner

