Le projet Barthes (d’après La Préparation du Roman de Roland Barthes / Sylvain Maurice) – Avignon 2026

La littérature à l’existence

Dubitatif, le professeur formule une demande de transmission de notes de cours, détail qui nous place dans la situation de l’assistance. La séance au Collège de France est consacrée à “la préparation du roman”. Le projet, ce peut être d’analyser “l’entrée en littérature”, comment une personne qui écrit passe des atermoiements à la certitude de l’œuvre ; mais c’est aussi une manière de combattre un deuil, d’entrer dans une autre dimension de sa propre vie, qui consiste à investir le cours et l’écriture dans un seul acte. Ainsi, la démarche critique prend une fonction existentielle. La littérature est décrite de façon métaphorique comme activité de couture, de stoppage de bas (technique de restauration textile), de manotage (bouturage de fraisiers) ; les gestes de l’écriture sont ainsi rapprochés de ceux des artisan(e)s.

Dans la mesure où l’enseignement est une véritable élaboration d’idées, une monstration de doctrine, le propos peut apparaître théâtral. Bien sûr, il s’agit de théorisation, comme lors du rappel de la définition de la structure comme ensemble de fonctions, ou lors de l’identification des moyens de protection contre l’extériorité (isolement, absence systématique de réponse à la demande, maladie ou stupéfiants). Mais il s’agit surtout d’incarnation, de manifestation des lettres comme de la vitalité qui habite aussi bien le critique que l’écrivain(e), même si le propos ne reçoit pas la conclusion qui devrait s’imposer : l’écriture.

Vincent Dissez incarne bien les caprices, la facétie de l’enseignant, sa gravité, aussi, qui sait entendre la littérature comme seul véritable soin palliatif.

christophe giolito

Le projet Barthes

d’après La préparation du roman de Barthes

version scénique et mise en scène Sylvain Maurice

Avec Vincent Dissez

Création lumière Rodolphe Martin ; création son Jean de Almeida ; régie Daniel Ferrera; communication Yolaine Flament ; administration Delphine Teypaz ; diffusion Séverine André Liebaut ; accueil Antoine Basset.

Au Théâtre du Train bleu, 40 rue Paul Saïn 84000 Avignon

Du 4 au 23 juillet 2026, à 11h05, relâche les 10, 17 juillet.

Production compagnie [Titre Provisoire] en coréalisation avec L’Échangeur – Bagnolet.

La compagnie [Titre Provisoire] est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

La Préparation du roman de Barthes est publié aux Éditions du Seuil en 2015.