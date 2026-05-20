Laurina Paperina, Live Fast, Eat trash (exposition)

Farces et attrapes

Travaillant principalement avec l’imagerie des héros contemporains, Laurina Paperina se moque de l’art et de la vie dans ses peintures, dessins, installations et animations avec un humour macabre. Elle se décrit comme « un canard à tête humaine et vice versa… » Qui « ne veut pas faire de l’art sérieux ».

Au contraire, elle ridiculise la complaisance endémique à l’entreprise artistique, ainsi qu’à la politique, la religion et la culture populaire, à travers ses caricatures caricaturales. Dans son projet en plusieurs parties intitulé « Comment tuer les artistes » (commencé en 2007), Daisy Duck rend un hommage tordu aux stars de l’art moderne et contemporain telles que Picasso, Marina Abramović et Takashi Murakami en les tuant avec leurs propres œuvres. Murakami, par exemple, est dévoré vivant par l’une de ses fleurs maniaques et souriantes, tandis qu’Abramović se suicide lors d’une performance.

La motivation, derrière sa violence impitoyable, réside dans un humour débridé, un commentaire sur les formes contemporaines de communication, et une tentative réussie de minimiser les prétentions trop souvent sérieuses du monde de l’art actuel. Malgré leurs actions souvent macabres, ses personnages puérils sont désarmants et pleins d’esprit.

jean-paul gavard-perret

Laurina Paperina, « Live Fast, Eat trash », « Vis vite, mange des ordures », San Zenone degli Ezzelini, Spazio Scuderia di Villa Albrizzi Marini, du 17 mai au 3& mai 2026.



