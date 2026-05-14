Le regard du sourd

Laurent Grison a écrit le texte et dessiné le loup de la couverture de ce livre qui succède à Automate, publié dans la même collection en 2023. Il ne s’agit pas ici d’embaumer le silence mais d’accepter le saut hors de lui pour mettre en mots ce qu’il aime souvent enfouir dans les défilés de l’inconscient.

Ici, il en sort. Tout se passe comme si l’intériorité qui jusque là restait muette se déclarait enfin. Laurent Grison lève le voile. Des brèches s’ouvrent et c’est d’ailleurs le but d’un tel poète: avoir des confrontations communicantes qui restituent au silence des bouffées dans une zone soustraite aux rites de l’habitude, motus et bouche cousue. Son bunker vacille et le monde sensible et sonore redevient l’attrait majeur.

Là où silence calcine tout en absence, surgit le bal des mots dits. Ce territoire est habitable. Nous sommes enfin chez nous. Bref, nous nous entendons. Laurent Grison nous sort de nos conduites forcées afin de décaler le silence pour le remplacer par un spectacle qui nous dégage aussi de la vision schizophrénique et onirique. Ce recueil fait écho aux mots d’un autre poète (Louis Savary) : « S’il est vrai que le silence prend toujours sa source là où mouille la vie, il faut s’efforcer de danser sur nos paroles ».

jean-paul gavad-perret

Laurent Grison, Défaire silence, éditions Les Lieux-Dits, collection Cahiers du Loup bleu, 2026, non paginé – 7,00 €.





