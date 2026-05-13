Ugo La Pietra, Territoires et Itinéraires. Des années 60 à 2025 (livre & exposition)

Péréphétiques

Né à Bussi sul Tirino (Pescara) en 1938, originaire d’Arpino (Frosinone), Ugo La Pietra vit et travaille à Milan, où il a obtenu un diplôme d’architecture au Polytechnique en 1964. Architecte de formation, artiste, cinéaste, monteur, musicien, dessinateur, enseignant, il se définit depuis 1960 comme un chercheur dans le système de communication et des arts visuels, évoluant simultanément dans les domaines de l’art et du design.

Expérimentateur infatigable, il a traversé différents courants (de la peinture de panneaux à l’art conceptuel, de l’art narratif au cinéma d’artiste) et utilisé de multiples médiums, menant des recherches qui se sont matérialisées dans la théorie du « Système de déséquilibre » – une expression autonome au sein du Radical Design – et dans d’importants thèmes sociologiques.

Ugo La Pietra a décliné ici le « territoire » dans le cadre de ses recherches artistiques ; il a développé une théorie critique complexe, orientée vers l’analyse du paysage au sens anthropologique et politique. Et ce, en favorisant en tout point l’émergence de zones fragiles et indéfinies, de zones franches et de marges. Elles l’ont conduit dans des contextes inexplorés du centre urbain, à la recherche de « degrés de liberté » que le territoire accorde à ceux qui savent le regarder et le questionner.

Dans le travail pictural, photographique et vidéo de La Pietra, on ressent la séduction d’une liberté créative capable d’occuper l’espace différemment, de redéfinir les lieux, de transformer la réalité qui nous entoure chaque jour. « C’est la méthode qui garantit une attention continue et des découvertes, détections et décodages continus. En regardant les choses qui m’entourent avec le regard de quelqu’un qui doit comprendre et donner une réponse à ce qui semble encore peu connu et catalogué. Un regard horizontal, d’en bas, d’en haut, avec la récupération de différents outils, techniques et avec des chemins personnels et collectifs » écrit-il.



Dans ce lieu et au-delà du livre, l’exposition réunit un noyau d’œuvres – dessins, peintures et photographies – extraits du long voyage que La Pietra a entrepris en explorant des territoires urbains et suburbains. Le tout en une utopie quotidienne, une forme de résistance esthétique et morale qui force la pensée à sortir du réseau étroit du particulier pour atteindre tout ce où la vie est donnée a priori, forme d’être dans l’univers : vivre, c’est être partout chez soi.

jean-paul gavard-perret

Ugo La Pietra, Territoires et Itinéraires. Des années 60 à 2025, Manfredi Edizioni, Milan 2026 et exposition à ETworks Studio (Rome) du 30 avril au 9 décembre 2026.

