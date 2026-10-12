Joseph K. ( Franz Kafka / Clément Poirée)  

Fantasmagories kaléidoscopiques

Un homme se retourne dans son lit ; quelque fantôme apparaît en s’insinuant dans la pièce par l’angle du mur. Au réveil, à sa grande stupéfaction, K. est placé en état d’arrestation, sans connaître l’accusation ni la procédure dont elle relève. La pièce prend pour support Le procès, dont les personnages et les moments sont réinterprétés de façon fantastique. Les scènes oniriques succèdent aux temps de dialogues avec l’administration ; les deux aspects finissent par se confondre.

Clément Poirée construit un théâtre kaléidoscope, à l’image de l’écriture de Kafka, élaborant un propos au sein duquel tout se répond sans jamais se résoudre. Les événements prennent rapidement une tournure hyperbolique, fantasmatique, caricaturant les relations en les présentant sous une forme incongrue.

Joseph K. parcourt les gradins, puis s’installe dans le public. La pièce autorise les mises en abyme, puisqu’elle comporte des appréciations sur le théâtre. La représentation est agrémentée de passages chantés singeant des attitudes lyriques, ainsi que de la belle partition d’un cordiste.

L’adaptation est bien sentie, et la scénographie est fluide et astucieuse. Mais nombre de schémas apparaissent redondants, sollicitant à satiété les ressorts de nos cauchemars. L’absurde est sollicité ponctuellement pour dynamiser et fluidifier l’expression du tragique ; ainsi le propos trouve-t-il sa respiration. Mais face à la répétition des procédés, on est conduit à se demander jusqu’où l’emphase verbale et visuelle reste efficace. On assiste finalement à un bon spectacle, qui peut être jugé pêcher par excès.

christophe giolito

Joseph K.

d’après Le Procès de Franz Kafka

adaptation et mise en scène Clément Poirée

avec Pascal Cesari, Jeanne Lepers, Matthieu Marie, Riccardo Pedri, Lauren Pineau-Orcier, Nanténé Traoré, Aymeric Trionfo, Julien Villa.

Collaboration à la mise en scène Sylvain Dufour ; scénographie, accessoires Erwan Creff, assisté de Caroline Aouin ; lumières Guillaume Tesson, assisté d’Édith Biscaro ; costumes Hanna Sjödin, assistée de Camille Lamy ; taille costumes Lydie Lalaux ; musique, son Stéphanie Gibert, assistée de Farid Laroussi ; maquillage, perruques Pauline Bry-Martin ; habillage Émilie Lechevalier, Solène Truong ; vidéo Thomas Rathier ; régie générale Yan Dekel ; construction du décor Émilie Braun.

Au Théâtre de la Tempête – Cartoucherie – Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

01 43 28 36 36 https://www.la-tempete.fr/josef-k

Du 11 septembre au 18 octobre 2026, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h, relâche les lundis, salle Serreau, durée 2h10.

Production Théâtre de la Tempête, soutenu par l’État – direction générale de la création artistique, la région Ile-de-France et la ville de Paris.

Presse Pascal Zelcer ; remerciements à Madeline Goldenstein, Arthur Noctulle, Élia Poirée, Lili-Marie Rousseau, Timothée Tonneau.