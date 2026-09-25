Ce que les femmes vécurent

Depuis chaque étape de la guerre, les femmes ont expérimenté une manière différente de vivre la persécution puis la déportation. Le tout, selon des lieux distincts, des dangers spécifiques mais aussi des formes de solidarité pour inventer des moyens de survie.

Johanna Lehr les a approfondis en retrouvant la trajectoire exceptionnelle de cinquante-cinq « Françaises », des épouses et des mères arrêtées dans la France de Vichy, déportées comme juives à Auschwitz.



Dans son livre, elle raconte la vie quotidienne de ces femmes sélectionnées pour entrer le 2 août 1943 au bloc 10, le bâtiment des expériences pseudo-scientifiques nazies sur la stérilisation. Jaillit leur existence après Auschwitz, du moins pour celles qui ont survécu. S’en suivent trois questions : Comment reprendre sa vie de famille ? À quelles indemnités a-t-on droit quand on a été cobaye ? Peut-on se reconstruire sur le plan intime et vivre la maternité après le bloc 10 ?



A ces questions majeures, le livre offre des réponses grâce aux archives et à des témoignages jusque là encore inédits.

jean-paul gavard-perret

Johanna Lehr, Auschwitz, une histoire de femmes – Les Françaises du bloc 10, Gallimard, collection La Suite des temps, 2026, 238 p. – 21,00 €.