Hermès de Minuit

(en sens interdit)

Mettons le frein à main car avec les images virtuelles l’Apocalypse ne serait qu’une plaisanterie. Figures humaines, surnaturelles, animales, monstres grouillent dans nos écrans de la confusion. Sous le ciel indifférent, la terre tremble en visions de séismes ou séismes de la vision. Dieu et le Diable ont renoncé à envoyer leurs lieutenants – anges noirs ou anges blancs.

De nouveaux massacres visuels illuminent la fin des temps où des vengeances s’accomplissent pour que leurs triomphes rassurent avec pilotes de bombardiers, nettoyeurs ethniques, destructeurs de la nature. Pour nous « divertir », les séraphins ne descendent plus du ciel armés d’épées. Tout drone devient concepts sans poser de rapport à l’absolu mais en touchant concrètement le parti-pris des choses. Ce qui est historiquement concret devient image. Les mots dits mettant les bouts, elle fait sa dialectique et dans ses ménageries : elle montre notre « vide » – ce qui – en latin – signifie « vois »…

jean-paul gavard-perret

Photo : Saul Leiter



