Attilio Berni, Il saxofono in Italia

Musique et souffle

Attilio Berni, musicien, historien et collectionneur, est l’un des principaux experts internationaux du saxophone. Directeur du Musée du saxophone de Fiumicino, il mène depuis plus de trente ans des recherches dans les domaines historique et organologique, combinant son activité scientifique avec des activités de concert et de commissariat. Il a collaboré avec des institutions, des productions cinématographiques et des réalités musicales internationales, contribuant à la diffusion de la culture du saxophone en Italie et à l’étranger.

Le volume, bilingue italien-anglais, compte 288 pages et est accompagné de photographies, de fiches techniques et d’analyses qui en font un outil de référence pour les chercheurs, musiciens et passionnés.

C’est la première œuvre entièrement consacrée au rôle du saxophone dans l’histoire culturelle italienne. Fruit de plusieurs années de recherche, le volume propose une lecture originale et interdisciplinaire de l’instrument, analysée non seulement d’un point de vue musical, mais aussi comme un phénomène productif, créatif, technique et symbolique.

À travers un riche appareil iconographique et documentaire, le livre reconstitue le parcours du saxophone en Italie entre le XIXe et le XXe siècle, mettant en lumière la contribution, souvent peu reconnue, des usines, artisans et inventeurs italiens au développement de l’instrument. Parallèlement à la dimension productive, émerge le rôle central des musiciens, de véritables agents culturels capables d’influencer sa diffusion, sa perception et ses significations.



Des groupes aux conservatoires, du jazz au cinéma et à la musique pop, le saxophone en Italie occupe une position singulière, à la croisée des chemins entre la pratique cultivée et populaire, l’industrie et l’artisanat, l’innovation technique et l’imagination collective. Au cours du XXe siècle, elle devint une icône de la modernité et de l’expressivité individuelle, incarnant une véritable séduction sonore.

Une histoire complexe et fascinante émerge, dans laquelle technique, pratique musicale et représentation culturelle s’entremêlent, rendant une image vivante et multifacette de la culture musicale italienne.



La présentation du volume sera enrichie par des moments musicaux en direct où l’auteur lui-même interprétera des pièces avec certains des instruments présentés dans le livre, offrant au public une expérience qui combine narration, écoute et éducation : « Le saxophone n’est pas seulement un instrument de musique, mais un signe culturel, capable de raconter l’histoire de la modernité », souligne l’auteur.

jean-paul gavard-perret

Attilio Berni, Il saxofono in Italia, Edition Museo del Saxofono, 2026, Lingotto Pad. Ovale Spazio Lazio – X102.





