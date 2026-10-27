Glas cas mol

Sous l’accélérateur de particules en Suisse dont on n’en parle pas et dont la boucle est un vide plus vrai que nature, jaillit pourtant la revanche des particules redondantes. Elles s’agglutinent dans le nuage en lucioles surchargées d’ions avant le déluge. Personne ne sait s’en protéger et reste à la merci de la météo des plus caniculaires où la vie n’est plus facile tous les jours pour ceux qui fabriquent les pesticides et les médicaments comme les composants du guacamole.

J’adore ça mais tel un gâteau et mon psychiatre me dit qu’elle ne peut pas me faire de mal :en réalité, elle intervient plus comme un démon remonté sur la Terre. Ou descendu.

jean-paul gavard-perret

Photo : Vito Finocchiaro