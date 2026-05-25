Giuseppe Pietroniro, …Dove tu stai, anche io sarò (exposition)

Subversion de l’image

Voici la première exposition personnelle de l’artiste à la galerie Bolognese. Les recherches de Giuseppe Pietroniro se sont toujours distinguées comme une pratique constante de reconfiguration de l’espace et de subversion des coordonnées de perspective classique. C’est pourquoi ici un corpus d’œuvres inédites s’intègre dans l’espace de la galerie comme une seule intervention chorale conçue spécialement pour ce lieu.

Depuis les années 90, l’artiste expérimente l’utilisation de différents médiums – photographie, dessin, installation et sculpture – comme outils pour explorer l’espace. Il a construit l’exposition en abordant l’espace de la galerie comme un contexte narratif, dans lequel les concepts d’espace scénique et d’espace textuel se mêlent.

Pietroniro utilise les murs comme des feuilles de papier, confiant à la fine ligne de graphite la tâche de tisser le fil logique de l’intrigue présumée. L’œuvre Tutti in uno (2026) est conçue comme un dessin à grande échelle et une percée de coordonnées environnementales.

D’autre part, dans les dessins sur papier coton, il réalise conceptuellement une « photocopie » à la main à partir de collages qu’il a réalisés, basés sur la construction d’environnements surréalistes et incohérents, tout en restant dans la vision de l’œuvre.

Souvent, l’artiste mène dans son œuvre une enquête sur la perception de perspective, sur la création de nouveaux points de vue et sur l’utilisation « archéologique » de collages faits de stratifications ou de juxtapositions d’images. Il en va de même pour le médium pictural – dans les œuvres Modulo pinto (2025) les champs de couleur suivent les partitions géométriques pour faire allusion à d’éventuels environnements « tordus ».

Dans ce détour de perspective se trouve le contenu de l’intrigue : la tension entre utopie et dystopie et la suspension pour un discernement ultérieur. Et dans les œuvres intitulées Anvil (2025) et Redstart (2025), l’aspect figuratif devient charnel. Un papillon et un oiseau embaumé sont des vols potentiels, des présences symboliques qui mettent en lumière un état de fragilité, mais aussi de résilience. Un jeu d’illusions et d’allusions frôle la possibilité de réécrire l’intrigue de l’histoire à chaque fois.

jean-paul gavard-perret

Giuseppe Pietroniro, …Dove tu stai, anche io sarò, Labs, Bologna jusqu’à fin avril 2026, cura di Giuliana Benassi.