Giulia Marchi, Bildungsroman (exposition)

Du texte à l’image

Giulia Marchi (né à Rimini, 1976) a étudié les lettres classiques à l’Université de Bologne et enseigne actuellement la photographie à la LABA, Libera Accademia di Belle Arti de Rimini. Ell collabore fréquemment avec des universités et des espaces muséaux en tant que conférencière invitée. La recherche littéraire et l’approche conceptuelle de la production artistique sont des caractéristiques fondamentales de sa pratique.

Sa formation à forte empreinte littéraire l’a conduite à une expressivité souvent caractérisée par la narration, même lorsque la forme choisie (souvent la photographie, mais pas seulement) ne rend pas la lecture immédiatement évidente, mais renvoie à des combinaisons successives, comme des codes qui, avant même d’être déchiffrés, se laissent interpréter par une sorte de fascination, tant pour l’usage habile des matériaux que pour la communicabilité de l’image, souvent trompeuse à la première observation, mais également attribuable à la poétique de l’artiste.

Cette exposition personnelle « Bildungsroman » (terme allemand pour désigner le roman d’apprentissage) devient une recherche photographique inédite qui examine le concept de formation en s’inspirant du parcours intellectuel de l’artiste qui va de la littérature à la peinture et au cinéma : dans un ordre alphabétique strict, entre autres, de Antonello da Messina à Aby Warburg, de Wittgenstein au Greco, de Gilles Deleuze à Thoreau, de James Joyce à Goethe, de Huysmans à Lewis Carroll, de Pier Paolo Pasolini, à Virginia Woolf.

Ces fragments construisent un plan stable pour localiser des souvenirs là où l’humanité se divise entre ceux qui se contentent de regarder les images et ceux qui vont plus loin, lisant les mots (ce qui ne signifie pas seulement les titres). Pourtant, on oublie ceux qui savent lire les images, en plus de les regarder. Ceux qui savent les ressentir, en saisissent le sacré, seulement dans une couleur, un drapé, un volume, pour pouvoir en faire mémoire. Si l’image est sacrée, la mémoire est son temple, tout en accomplissant son rituel personnel jusqu’au « café : noir, amer, brûlant », dit la créatrice.

jean-paul gavard-perret

Giulia Marchi, Bildungsroman, Labs, Bologne, 2026.

