Une méditerranée métaphysique

Cette exposition présente environ cinquante œuvres, dont des peintures à l’huile, des aquarelles et des dessins de l’un des plus grands artistes du XXe siècle. Mais ce parcours est surtout dédié aux dernières décennies de la production du grand maître de la Métaphysique, en se concentrant sur la relation entre sa peinture et l’imaginaire méditerranéen.



Pour de Chirico, la Méditerranée est à la fois un lieu réel et symbolique : la mer qui unit la Grèce et l’Italie et, en même temps, l’espace culturel dans lequel certaines des traditions artistiques européennes les plus importantes se sont formées. Dans cet horizon de mémoire et de mythe, la peinture devient un outil pour remettre en question l’histoire de l’art et la dimension la plus profonde de l’expérience humaine. Cette exposition est une occasion de mettre en dialogue la grande peinture du XXe siècle avec l’identité italienne en tant que lieu à la frontière entre la terre et la mer, entre l’histoire et le mythe.

De Chirico a repris et transformé les thèmes de sa peinture métaphysique. Mannequins, archéologues, gladiateurs et salles énigmatiques deviennent les protagonistes de nouvelles images pleines de mystère. La mer ici prend la valeur d’un espace mental et symbolique, un paysage de mémoire dans lequel le temps semble suspendu. Des œuvres telles que les célèbres Thermes Mystérieux, où le parquet se transforme en une surface marine imaginaire, montrent comment la Méditerranée devient de plus en plus une dimension intérieure de la peinture.

jean-paul gavard-perret

Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo, livre éponyme et Museo Civico Archeologico Michele Petrone, Vieste, du 23 mai au 27 septembre 2026.

