Les autres

Il y a des personnages qui, parmi les vivants, sont les moins fortunés. Incarcérés à jamais dans un seul rôle, et rien que pour cela, prisonniers d’un masque, condamnés à répéter la même histoire sans fin, sans pouvoir la changer ne serait-ce qu’en détail. Ils sont otages de la volonté d’un auteur, d’un acteur ou d’une actrice qui leur ont donné un visage et une âme, et forcés de porter ce visage et cette âme pour toujours, sans droit de réponse. Ce sont les soi-disant « seconds rôles » qui peuplent certains des films italiens les plus profondément ancrés dans l’imaginaire collectif. Enfants d’un dieu inférieur, forcés dans la camisole de force d’un rôle qui les aplatit, ils ne parviennent jamais à prendre le devant de la scène.

Essayiste d’une grande perspicacité et profond connaisseur du cinéma, italien ou non, Gianni Canova raconte leur non-existence et leur emprisonnement à travers une anthologie d’inventions narratives. De Maddalena dans La dolce vita à la journaliste anonyme dans Palombella Rossa, du méga-réalisateur Guidobaldo Maria Riccardelli dans Le Second Fantozzi tragique au photographe fiancé à Maria Schneider dans Le Dernier tango à Paris, Canova laisse les personnages « exclus » prendre la parole, exprimer leur désir de liberté et proposer une interprétation alternative, souvent d’une acuité extraordinaire, des films dans lesquels, parfois, depuis des décennies, ils vivaient en isolement ou qui ont purement et simplement disparu.

jean-paul gavard-perret

Gianni Canova, Un popolo di ombre, Fax Minima Edizioni, 2026 – 14,50 €.