Philippe Jaffeux, Alphabet de A à P

Logos admissible

« Un retard prend de l’avance sur notre ponctualité lors d’un rendez-vous avec notre absence. » (Philippe Jaffeux)



Philippe Jaffeux explore chaque lettre de l’alphabet avec une poésie expérimentale, dans le prolongement de la tradition du mouvement lettriste et oulipiste tout en le poussant plus loin.

L’auteur poursuit son travail qui est fait de l’abécédaire de lettres en textes de ronds ou carrés – ils sont par exemple (Pour « N ») 26 de 14 cm de côté, et 196 cm2 contenant 26 phrases, 33 lignes, 32 interlignes et 196 lettres « n » dont chacune des apparitions est décalée. Une telle poésie rend caduque bien des tentatives lettristes et mathématiques. Elle s’en nourrit mais ouvre à un « socle d’une mesure avec le sens afin d’élever du papier creux vers la platitude d’une ombre comblée ».

Sans adhérer à d’autres dogmes que les lois qu’il se fixe, Jaffeux crée par ces carrés et surface géométriques des suites de portes. Au-delà, rien ne prouve que l’espace ne soit pas aussi grand qu’on l’a rêvé une fois soumis aux fourches caudines des modélisations de l’auteur. Les huis franchis, l’abîme est là en effet constamment reconnu, assumé. Mais il n’est plus habité d’ombres.

Ces dernières sont remplacées par les mots – étranges dans leur mise en scène – qui lui font place. Leur acide ronge. Est-ce pour ne laisser voir que la vérité ? Si vérité il y a, elle n’est pas ce que les mots en disent mais ce qu’ils font dans leur facture. Détournant l’écriture de l’attention que généralement tout auteur porte à son moi, Jaffeux la porte vers les outils verbaux même qu’il met « en exposant » à tous les sens du terme.

La littérature est donc interrogée de la matière la plus « naturelle » : à savoir, par ce qui la constitue. Dans cette sorte d’humilité, tout reste néanmoins dionysiaque. Un rayonnement étrange dévore la littérature en son caractère de nourriture souhaitée afin qu’elle devienne une substance souhaitable. Le poète n’est plus là pour attester de l’âme mais de ce que les mots font. Ou ne font pas sauf là où les « mots imprévisibles corrige n t un jeu e n tre une image et un hasart qui a n ticipe u n e lettre ultime ».

jean-paul gavard-perret

Philippe Jaffeux, Alphabet de A à P, Editions Jannink, Paris, 2026, 500 p. – 30,00 €.