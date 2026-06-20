Lutte et éloge

Ghislain Pascal célèbre dans son livre la forme féminine avec des légendes photographiques, des noms contemporains et des photographes montantes. Il a été conçu pour la première fois après l’ouverture de la Little Black Gallery à la mémoire du légendaire photographe britannique Bob Carlos Clarke représenté avant sa mort prématurée.



L’auteur, ayant rassemblé bon nombre de ses expositions de photographes qui ont photographié des nus féminins, a donc édité Girls! Girls ! Girls !

Pour lui, il était important de redonner à la société ces femmes avec sa partenaire commerciale Tamara Beckwith Veroni, après la mort de sa mère bien-aimée, Paula.

En si peu de temps, ils ont collecté une quantité incroyable d’argent et de sensibilisation dans la lutte contre le cancer gynécologique. Mais Ghislain Pascal donne aux femmes, contre Thanatos, la force d’Eros.

jean-paul gavard-perret

Ghislain Pascal, GIRLS ! GIRLS ! GIRLS !, The Little Black Gallery, 2026, achat in thelittleblackgallery.com





