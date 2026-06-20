Aurelio Amendola, Capolavori fotografati (exposition)

Un maître de la photographie et de l’action burning

Né à Pistoia en 1938, Aurelio Amendola est l’un des photographes d’art italiens les plus importants. Au cours de sa carrière, il s’est consacré à des thèmes contemporains, réalisant des portraits des grands maîtres du XXe siècle tels que Giorgio de Chirico, Arnaldo Pomodoro, Mario Schifano, Roy Lichtenstein et Andy Warhol.

Grâce à une relation directe avec des artistes tels que Giacomo Manzù, Agenore Fabbri, Mario Ceroli, Giuliano Vangi, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Claudio Parmiggiani et Mimmo Paladino, il a créé de nombreuses monographies photographiques accompagnées de ses clichés. Les partenariats avec Marino Marini et Alberto Burri sont fondamentaux.

Parallèlement, il a développé des recherches consacrées à la sculpture de la Renaissance et classique, photographiant des œuvres de Donatello, Jacopo della Quercia, Luca della Robbia, Antonio Canova, Gian Lorenzo Bernini et surtout Michelangelo Buonarroti, à qui il a dédié catalogues, expositions et monographies. Son approche se distingue par une vision émotionnelle et sensorielle, loin d’un simple documentaire.

Parmi ses premières œuvres se distingue Il pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia (1969), née d’une longue campagne photographique commencée en 1964. En 1994, il a publié Un œil sur Michel-Ange, dédié aux chapelles Médicis de San Lorenzo à Florence, remportant l’Oscar Goldoni du meilleur livre photographique de l’année. Il a également produit d’importants volumes sur la basilique Saint-Pierre, interprétés à travers des perspectives et des détails sans précédent.

Au fil des années, Aurelio Amendola a expérimenté des contaminations continues entre l’ancien et le contemporain, à travers des dangers, des juxtapositions et des entrelacements visuels qui donnent à l’art contemporain une matrice classique et à l’ancien une sensibilité actuelle. Le résultat est des images intemporelles et des séquences photographiques, autant consacrées au portrait et à la statuaire qu’à des lieux symboliques tels que le Duomo de Milan, Matera, San Galgano, le parc de la collection Gori-Fattoria Celle, les Vittoriales degli Italiani et le Cretto-Kretto de Burri. Des chercheurs et critiques tels qu’Antonio Paolucci, Tomaso Montanari, Maurizio Calvesi, Bruno Corà et Vincenzo Trione ont écrit sur son œuvre.

Parmi les principales expositions : Chapelles Médicis au Palazzo Reale à Milan (1995), Michel-Ange sculpteur au musée de l’Ermitage (2007), Photographies en atelier de 1970 à 2014 à la Triennale de Milan (2014). Il a reçu de nombreux prix, dont le prix « Cino da Pistoia » (1997), « Il Micco » (2012), le diplôme académique honorifique et le titre d’académicien d’Italie (2014). En 2009, il a été reçu par le pape Benoît XVI dans la chapelle Sixtine.

En 2021, Pistoia lui a dédié l’exposition Un’Antologia, suivie en 2022 par l’exposition au château souabe de Bari. La même année, le Museo dell’Opera del Duomo a inauguré l’exposition Le regard d’Aurelio Amendola entre naturalisme et abstraction. En 2023, la galerie Holden Luntz expose des œuvres dédiées à Michel-Ange, Canova et Bernini, tandis que l’exposition Amendola Burri Vedova Nitsch actions et gestes est présentée à la Fondation de la Collection Palazzo Albizzini Burri, puis à la Fondation Emilio et Annabianca Vedova.



En 2024, Amendola est honoré au Teatro alla Scala. En 2025, lors de la MIA Photo Fair BNP Paribas, il présente une sélection de portraits photographiques d’artistes contemporains et, parallèlement, lors de l’exposition Aurelio Amendola au BUILDING, le dialogue du photographe avec les œuvres de Michelangelo Buonarroti, Antonio Canova et Gian Lorenzo Bernini est exploré.

Il revient au Palazzo Reale de Milan trente ans après son exposition personnelle Les Chapelles Médicis (1995). Le cœur de l’exposition réside dans le dialogue que le photographe a su établir, à travers son objectif, avec certains des plus grands protagonistes de l’histoire de l’art. Des sculptures immortelles de Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini et Antonio Canova à la puissance expressive du contemporain – représenté par Alberto Burri, Emilio Vedova et Hermann Nitsch –, ses images révèlent à la fois la vie secrète des œuvres et l’identité profonde des artistes.

Se configurant comme un voyage qui relie pratiques artistiques et différentes périodes historiques, Aurelio Amendola construit un récit visuel puissant et en couches qui relit l’histoire de l’art d’un point de vue intime et personnel, en questionnant la matière, le geste et la mémoireParmi les œuvres présentées, une sélection de plans illustre les « actions rouge sang » menées par Hermann Nitsch au château de Prinzendorf en 2012, condensant l’essence de sa pratique en un récit plus intime et sans précédent que la dimension performative et chorale qui caractérise ses actions.

D’une importance particulière sont les célèbres Combustions d’Alberto Burri : en 1976, à Città di Castello, Amendola a créé une séquence photographique dans laquelle l’artiste est surpris en train de brûler une surface plastique, modifiant ainsi son matériau. Dans ces images, un processus créatif émerge clairement, dans lequel le geste – à la fois mécanique et spontané – donne forme à certains de ses résultats les plus emblématiques.

jean-paul gavard-perret

Aurelio Amendola, Capolavori fotografati, Palazzo Reale Milan, du 16 juin au 6 septembre 2026.

À l’occasion de l’exposition, un catalogue est publié par Skira, en édition bilingue (italien et anglais).