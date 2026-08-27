Le perfectionniste

Franco Arminio est un prosateur de très haut niveau, issu de la lignée des Manganelli, des Parise, des Celati . Dans La Grâce de la fragilité, Arminio revient à la prose après de nombreuses années, transformant le langage en un outil vivant, capable de donner voix au monde qui est en nous et en dehors de nous par des mots clairs et concrets, méticuleux et tranchants, nus et puissants à la fois.

Son regard contemple l’harmonie mélancolique des « arbres solitaires dans les collines labourées », tandis que ses pensées explorent les mystères du corps et du cœur. En plaçant la valeur de la poésie au centre de son écriture, en rejetant la flatterie du Net et les maux de la guerre, et en acceptant plutôt les soucis de la jeunesse et de la vieillesse, Arminio nous invite à redécouvrir en nous un sentiment fondamental, cette racine d’où tout prospère, la joie et la douleur.

En réconciliant la matière première dont nous sommes faits avec l’essence impalpable de l’esprit, la prose fraternelle d’Arminio apaise le poids de l’angoisse et de la fatigue et reconstruit, plus résistante et plus consciente que jamais, notre sentiment de gratitude pour la vie. Ce livre d’un tel perfectionniste reste d’une exigence rare.

jean-paul gavard-perret

Franco Arminio, La grazia della fragilita, Chiarelettere Editore, 2026, 160 p.- 15,00 €.