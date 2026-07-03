Étienne Ruhaud, Le Père-Lachaise surréaliste

Enchanter les paysages parisiens

L’écrivain et critique littéraire Étienne Ruhaud signe avec son ouvrage Le Père-Lachaise surréaliste un guide d’un genre nouveau, hybride passionnant entre l’enquête documentaire rigoureuse, la promenade poétique et l’hommage amoureux. Cet imposant volume de 340 pages propose de redécouvrir le plus célèbre cimetière parisien — mais aussi d’autres nécropoles de la région et de province — sous le prisme de la révolution surréaliste. Le cimetière du Père-Lachaise est, par excellence, le théâtre du romantisme funéraire. Pourtant, derrière ses grands mausolées du XIXe siècle et ses allées ombragées, se cache une cartographie intime liée aux avant-gardes artistiques.

Étienne Ruhaud prend le lecteur par la main pour explorer ce « monde des morts » en bousculant les codes traditionnels du guide touristique. Au fil des pages, l’auteur dresse un inventaire sensible et érudit des sépultures de ceux qui ont fait vibrer l’esprit du mouvement d’André Breton, mais aussi de ses précurseurs ou compagnons de route. On y croise, au hasard des divisions Guillaume Apollinaire, le passeur et inventeur du mot « surréalisme », Paul Éluard, le poète de l’amour et de la liberté mais aussi de nombreuses figures de l’art, de la poésie ou du cinéma qui ont partagé cette quête du rêve, de l’automatisme et de la subversion.

Ce qui fait la force du livre de Ruhaud, c’est son équilibre. L’ouvrage ne s’adresse pas uniquement aux universitaires, mais s’ouvre généreusement aux « flâneurs érudits », aux passionnés du Paris insolite et aux simples curieux. L’enquête ne s’arrête d’ailleurs pas aux portes du célèbre cimetière de l’Est parisien. Ruhaud élargit sa quête aux cimetières de banlieue et de province, traquant la mémoire de ces créateurs là où ils reposent, afin de reconstituer une véritable constellation du souvenir surréaliste.

Enrichi de portraits réalisés par Jacques Cauda, l’ouvrage redonne corps et visuel à ces lieux de mémoire parfois oubliés ou discrets. « Une invitation à explorer autrement le monde des morts et des artistes », une passerelle jetée entre le réel des pierres tombales et l’imaginaire infini de ceux qui y dorment.

Pour les passionnés d’histoire littéraire, ce livre s’inscrit parfaitement dans la continuité des travaux d’Étienne Ruhaud, fin connaisseur de la poésie contemporaine et des marges de la littérature. Il offre une grille de lecture inédite de l’espace urbain et funéraire, prouvant que le surréalisme, loin d’être un mouvement poussiéreux figé dans les manuels, continue de hanter et d’enchanter les paysages parisiens.

jacques cauda

Étienne Ruhaud, Le Père-Lachaise surréaliste, éditions Complicités, 2026, 340 p. – 25,00€.