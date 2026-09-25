Enzo Gucchi, Enzo Cucchi contro CANEMORTO / CANEMORTO contro Enzo Cucchi (exposition)

Dialogue

Ce projet d’exposition est sans précédent car il compare deux façons radicalement différentes de comprendre la pratique artistique. D’une part, Enzo Cucci, protagoniste absolu de la trans-avant-garde italienne, dont les recherches ont marqué l’histoire de l’art. D’ autre part, CANEMORTO, un collectif anonyme fondé en 2007 et aujourd’hui l’une des réalités les plus originales de la scène artistique contemporaine.

Plutôt que de faire un dialogue poétique de deux personnes, le projet met en jeu deux systèmes de travail, deux conceptions imaginaires et deux conceptions différentes de l’auteur.



L’ensemble prend forme sur plusieurs mois, en alternant des sessions de travail partagées à l’historique Litografia Bulla à Rome et dans la maison de l’artiste au Morro d’Alba, avec de longues discussions à distance,. Les deux ont construit un processus créatif basé sur une relance mutuelle où chaque nouvelle œuvre est mesurée par rapport à la précédente.



Le dessin est ici un langage original. Il est compris non pas comme une phase préparatoire mais comme un langage autonome, Pour Enzo Cucchi, il a toujours été le noyau générateur de ses recherches ; pour CANEMORTO, c’est un outil libre, instinctif et collectif, capable de traverser différentes techniques et médias.

jean-paul gavard-perret

Enzo Gucchi, Enzo Cucchi contro CANEMORTO / CANEMORTO contro Enzo Cucchi, Galleria Poggiali, Florence, du 27 septembre 2026 au 27 février 2027.