La rebelle du féminisme italien

Le 21e numéro d’Immaginaria est dédié à Edda Billi (1933-2026), figure historique du mouvement féministe et lesbien italien, récemment disparue.



Militante, théoricienne et poétesse, lesbienne assumée, elle a mené plus de cinquante ans de lutte, influençant des générations de femmes. Parmi ses contributions majeures figurent la fondation du Centre Alma Sabatini d’études et d’initiatives, sa participation à l’occupation de la Via del Governo Vecchio et la fondation de la Casa Internazionale delle Donne à Rome.



La porte-parole d’Immaginaria est Federica Rosellini, metteuse en scène, dramaturge, performeuse et musicienne électronique, l’une des voix les plus originales et visionnaires du théâtre italien contemporain. Elle met en scène des œuvres puissantes de Edda Billi qui consonne à merveille avec l’esprit rebelle et créatif d’Immaginaria.

jean-paul gavard-perret

Edda Billi, La pionnière, 21e numéro d’Immaginaria, 2026.