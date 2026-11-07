Don qui chute

(phalle haut)

Le désir est parfois un long chemin. Mais il n’est jamais sûr d’atteindre notre but : parfois, un accomplissement, une récompense et parfois un possible châtiment ou une déception. Depuis la première fois, nous désirons dans l’incertitude par nécessité de l’espoir voire de l’inespéré. Quant à son échec, l’inconscient s’en trouve intensifié. Restant sans maîtrise, il multiplie sauvagement son obsession.

Mais, sans négligence et incurie, connaissant mieux notre musique sur le clavier de nos sens, évitons de nous répéter le fatidique de notre opéra mental. A nous de créer une immersion avec notre énergie, soit l’imminence qui gratifie l’attente par, non opération, mais ouverture avec cor et poulie.

jean-paul gavard-perret

Photo : Daido Moriyama