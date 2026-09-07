Claudio Barontini, Uno sguardo

L’art du portrait

Claudio Barontini vit en Ligurie mais travaille partout. Enfant, il s’est formé à l’Académie d’Art Figuratif Trossi Uberti à Livourne, entamant un parcours musical parallèle qui l’a conduit à étudier la contrebasse au conservatoire et à jouer de la basse électrique dans un groupe de rock. En 1973, il a rejoint l’orchestre de Milva, dont il a été le bassiste pendant huit ans, se produisant lors de tournées internationales, notamment au Madison Square Garden à New York.

C’est au cours de ces voyages qu’il a développé un intérêt pour la photographie. Depuis 1990, il travaille comme photojournaliste, collaborant avec des magazines italiens et internationaux. Depuis environ vingt ans, il expose ses œuvres qui se trouvent aujourd’hui dans des musées, galeries, collections publiques et privées. Il combine son activité d’exposition avec l’édition et l’enseignement.



Cette exposition, présente une sélection de ses photographies en noir et blanc. Au cours de sa carrière, il a saisi certaines des personnalités les plus célèbres de la scène internationale de la culture, du cinéma, de la mode et du divertissement. D’où une sélection de portraits historiques caractérisée par l’intensité, la construction formelle et la capacité à restaurer la personnalité d’un sujet à travers un noir et blanc rigoureux. Figurent Patti Smith, Vivien Westwood, Franco Zeffirelli, Susan Sarandon, Vittorio Gassman, Sylvester Stallone, etc..

Dans un mélange de photographies inédites et d’autres déjà publiées dans le cadre de projets éditoriaux, jaillit une série d’«impressions » que l’artiste a prises avec l’esprit d’un flâneur lors de ses voyages entre Liverpool et New York, la Côte d’Azur et les beautés de la péninsule italienne.



Existent aussi, pour la première fois, quelques photos du cycle flâneur qui ont été prises entre Viareggio, Pietrasanta, Torre del Lago, le centre historique de Lucques… : un territoire dans lequel le photographe évolue en tant qu’observateur attentif, enregistrant des fragments de réalité de son regard indéniable.

jean-paul gavard-perret

Claudio Barontini, Uno sguardo, Palazzo delle Esposizioni – Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca, du 29 août au 26 décembre 2026.