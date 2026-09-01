Christine Valcke, Un regard sur le dessin

Essence

Les œuvres de Christine Valcke dévorent l’espace et le temps pour faire place neuve là où commence un désert signifiant. La manière de créer devient de plus en plus dense. Elle cherche des formes « vides » pour exprimer le monde avec en elle deux mots : amour acharné.

De telles abstractions éliminent violence, tendresse et peur. Christine Valcke aime trop la peinture pour cela. Elle marque la distance, les intervalles et les silences dont elle a besoin. La meilleure version d’une telle femme se trouve dans ces images qui toute sa vie lutte contre elle même, comme si elle ne pourrait jamais éteindre le monstre qui l’ habite.



Mais elle est assez lucide pour se connaître et essayer de rester fidèle au principe hassidique qui a guidé sa vie, celui de ne pas nuire aux autres., Une telle œuvre est acharnée, féroce, farouche, persévérant, inlassable, ardente. Je l’imagine parfois comparable à un chien affamé qui ne lâche pas la proie, un de ces chiens sauvages, presque des loups. Et on l’aime comma ça.

jean-paul gavard-perret

Christine Valcke (accompagné de Vincent Fortemps), Un regard sur le dessin, Minuscule Galerie Céret, du 12 septembre au 3 octobre 2026.