De l’importance de la clé de 12

Née d’un père russe et d’une mère autrichienne,Anya Berger fut une intellectuelle d’exception. Elle a travaillé pour les Nations Unies puis a rencontré en Haute-Savoie l’écrivain John Berger, qu’elle n’a cessé de soutenir et ils auront ensemble deux enfants. Séparée de lui, elle s’est enfin s’engagée dans les luttes féministes (notamment MLF) et dans ce texte inédit transparaît ce qu’elle nomma « un plan d’action féministe pour une reconquête de la boîte à outils. »

Elle raconte comment une femme seule, avec deux enfants malades, armée d’une clé anglaise, parvint à réparer le siège de ses toilettes et donc, littéralement, à se sortir de la merde. Dès lors, elle refusa de se laisser décourager par une situation qu’une femme penserait ne pas pouvoir surmonter seule. Et si Anya Berger n’a cessé de composer avec la domination masculine, elle a pu glaner un peu de temps pour écrire son trésor littéraire : un ensemble de textes courts et intime, des observations et des réflexions tirées de son quotidien. Si bien que cet inédit illustra son franc-parler et sa lucidité de « sorcière » capable de résister aux idées «mâlignes ».

jean-paul gavard-perret

Anya Berger, Comment je me suis sortie de la merde, Art&fiction, Lausanne, 2026, 32 p. – CHF 9.50