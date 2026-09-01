Marie-Bénédicte Vincent, Histoire du parti nazi. Hommes et femmes dans le NSDAP, 1919-1945

Du sortilège maléfique d’une idéologie totalitaire

C‘est un livre passionnant que celui proposé par Marie-Bénédicte Vincent, sur un sujet que l’on pourrait croire connu depuis longtemps, puisqu’il s’agit d’une histoire du parti nazi. Or, le livre se caractérise par une approche très originale puisque, sans mettre de côté l’étude des dirigeants dont l’histoire a retenu les tristes noms, il plonge au niveau provincial, et même local, en s’appuyant sur les études les plus récentes. On dispose ainsi d’une radiographie de la société allemande sous le IIIème Reich très précise, qui colle au plus près de la chronologie des évènements.

L‘ouvrage porte, on l’a compris, avant tout sur les hommes et les femmes membres du NSDAP. Marie-Bénédicte Vincent apporte des informations capitales sur leurs origines sociales, en fait très diverses contrairement à ce que l’on croit, avant comme après 1933. Cette date marque bien sûr une césure dans le sens où le parti vit ses effectifs gonfler, souvent par opportunisme et carriérisme, d’où une oscillation constante entre fermeture et ouverture des inscriptions.

On découvre au fil des pages la structure bureaucratique du parti, ses réseaux et ses multiples organisations qui servaient à encadrer la population allemande afin de favoriser sa nazification, mais aussi l’ampleur des actions sociales, dans le domaine des aides et dans celui du logement, avec des résultats bien mitigés, et pas toujours en cohérence avec les annonces propagandistes. Son emprise semble avoir été plus forte dans les villes, même si les campagnes n’ont pas échappé aux diverses mobilisations militantes.

Enfin, Marie-Bénédicte Vincent suit de près le rôle du NSDAP dans la guerre. Un parti fragilisé par la mobilisation de ses cadres, s’appuyant sur des femmes bien mal traitées, alors que ses tâches sont cruciales : surveillance des étrangers, encadrement et mobilisation idéologique de la population, évacuations des enfants des villes bombardées, puis des adultes auxquels il fallait trouver un logement. Le dernier chapitre, consacré à la période de l’anéantissement du Reich, notamment en 1945, passionnant, décrit les trajectoires des cadres du parti, dont la majorité resta en poste jusqu’au bout, avant que chacun ne choisisse son destin : le suicide, parfois familial, la fuite, l’internement dans des camps.

Ce que ce livre remet en cause avant tout, c’est l’idée qu’une dictature, même aussi effrayante que celle des nazis, ne repose pas uniquement sur la contrainte et les instruments de coercition mais aussi sur l’adhésion pleine et entière. C’est tout le sortilège maléfique d’une idéologie totalitaire.

frederic le moal

Marie-Bénédicte Vincent, Histoire du parti nazi. Hommes et femmes dans le NSDAP, 1919-1945, Passés/Composés, août 2026, 300 p. – 24,00 €.