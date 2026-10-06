Chiara Rapaccini, Mio amato, Belzebu’

Vieille vague

Qui était ce Mario Monicelli venu tourner un film à Florence à l’hiver 1975 ? Chiara Rapaccini n’était pas intéressée. Elle préférait le théâtre et ses crinolines au cinéma. Cependant, elle a été recrutée par Carlo Vanzina, alors jeune assistant réalisateur, parmi les figurants d’Amici miei. Ainsi, entre une scène et une autre, elle rencontra Tognazzi, Blier, Noiret, Moschin. Et le réalisateur, un gars bourru et précipité, un peu nazi dans ses manières, qui avait quarante ans de plus qu’elle et avait un regard magnétique.

Ils se rencontrent sur le plateau, puis il l’invite à se promener et enfin à dîner, et lorsque la vague barbare de la cinématographie romaine recommence, quelque chose en elle a irrémédiablement changé. En peu de temps, la hippie florentine, dans la vingtaine, se retrouve paparazzi en tant que nouvelle flamme du Maestro, propulsée de la simple vie provinciale à celle de capitale du cinéma.



Dès les premiers jours, elle ressent le danger d’être aspirée dans les tentacules de la pieuvre, mais si elle ne peut résister à cet homme, son monde le peut, car son indépendance, son épanouissement en tant que femme et artiste sont tout simplement en jeu. Chiara Rapaccini veut dessiner, elle veut se consacrer à l’illustration de livres, mais ici elle s’intéresse à des monstres sacrés, brillants, cyniques et violemment irrévérencieux, prétentieux d’eux-mêmes et surtout vieux.

Sur fond de l’Age d’or du cinéma italien, entre réalisateurs, acteurs et scénaristes, avec leurs bizarreries, irrégularités et méchanceté quotidienne, Chiara Rapaccini recrée un mémoire qui, par des coups de pinceau rapides, reconstruit la trajectoire captivante de la vie et de l’amour de celle qui fut aussi, mais pas seulement, le partenaire de Monicelli. Un entrelacement d’histoires publiques et privées est raconté avec une ironie tranchante qui ne dénigre personne, avec légèreté, grand équilibre et cette tendresse qui vient du fait de traiter plus ou moins à la hache la question du cœur.

jean-paul gavard-perret

Chiara Rapaccini, Mio amato, Belzebu’, GuntiEdizioni, 2026, 336 p. – 18,00 €.