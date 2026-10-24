Catherine Andrieu, Veilleur des cendres et des aurores

Percevoir le renouveau là où d’autres ne voient que la ruine

Dans son recueil poétique Veilleur des Cendres et des Aurores, publié aux éditions Voix Tissées, Catherine Andrieu déploie une écriture lyrique et une respiration ample qui questionnent notre rapport au monde, à la mémoire et au sacré. Le titre porte en lui la dualité fondamentale de l’œuvre. Les « cendres » incarnent les vestiges du temps, la disparition, les deuils et ce qui s’effrite ; les «aurores » annoncent le jaillissement de la lumière, l’éveil et la possibilité toujours renouvelée de renaître.

L’écriture s’érige comme une garde. Le poète est celui qui se tient au bord du monde, attentif aux failles, aux silences et aux métamorphoses du vivant. Les vers s’ancrent dans une géographie minérale et cosmique (astres, lune, rivages, vent) mêlée à une intimité vibrante. Le corps devient un lieu de passage traversé par les ombres et les clartés. Le recueil tisse un dialogue avec d’autres figures de la poésie contemporaine et de la pensée (avec des poèmes dédiés notamment à Paul Sanda et Patrick Cintas).

Catherine Andrieu privilégie une forme lyrique ample où le rythme des vers épouse le souffle de la respiration. Sa poésie se distingue par une densité imaginaire forte, oscillant entre des visions mystiques et une corporéité charnelle. Et par l’usage de mots-moteurs tels que la lumière, la nuit, le sel, les astres et l’ombre. Enfin par une écriture de la résistance face au silence et à l’effacement.

« …Tu es là, dressé sur l’échine du monde, immobile et flamboyant, gardien des cendres et des tempêtes, veilleur de mes gouffres…»

En tant que philosophe de formation, Catherine Andrieu n’écrit pas une poésie simplement descriptive ; elle construit une véritable phénoménologie du regard. Le « Veilleur » n’est ni tout à fait dans la nuit, ni tout à fait dans le jour. Il se tient sur le seuil (le crépuscule ou l’aube). Cette position médiane est celle de la lucidité : voir le monde s’effondrer (les cendres) sans perdre la foi dans son renouveau (les aurores). Contrairement à une vision nihiliste, le vide ou le dénuement sont perçus chez Catherine comme des espaces matriciels. Ce qui est réduit en cendres libère de la place pour la révélation poétique.

L’écriture de Catherine Andrieu est très attentive au rythme et aux correspondances entre les arts. La construction des poèmes s’apparente souvent à une partition musicale, alternant des envolées lyriques amples et des vers courts, incisifs, marquant la scansion du souffle. On retrouve une présence picturale forte des couleurs et des matières (le feu, l’or, le noir de la cendre, l’azur). Les mots cherchent à capturer la texture même du réel, de la pierre à la chair.

Le feu chez Catherine Andrieu n’est pas seulement un élément destructeur ; il est la condition même de la métamorphose poétique. Le feu consume ce qui est éphémère. Ce qu’il laisse derrière lui — la cendre — n’est pas un néant absolu, mais la forme la plus pure et la plus dénudée du réel. La cendre conserve la mémoire de la flamme. Le feu est aussi l’énergie primordiale de l’aurore. C’est l’étincelle qui troue la nuit. La poétesse explore le paradoxe d’un feu intérieur qui brûle le sujet tout en l’éclairant. Le feu symbolise les traumatismes, les deuils et les passions. Accepter le feu, c’est accepter d’être transformé pour pouvoir advenir à une clarté nouvelle.

Le « Veilleur » se caractérise d’abord par son attitude : une posture d’attention extrême face au monde. La veille implique de regarder ce que l’on préférerait ignorer : l’ombre, l’effondrement, le temps qui passe. C’est un regard lucide qui contemple les «cendres » sans sombrer dans le désespoir. Le Veilleur est aussi celui qui sait déceler les premiers signes de la lumière avant tout le monde. C’est une vision prophétique au sens poétique du terme : percevoir le renouveau là où d’autres ne voient que la ruine. Dans une époque caractérisée par la distraction et la vitesse, l’acte de veiller devient un acte de résistance spirituelle et poétique.

jacques cauda

Catherine Andrieu, Veilleur des cendres et des aurores, Éditions Voix Tissées, 2026, 90 p. – 18,00 €