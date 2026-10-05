Carol Rama, In visita (exposition)

Une irrégulière de l’art

Du 3 octobre 2026 au 14 février 2027, le Palazzo de’ Rossi à Pistoia revient à In Visita, le projet de la Fondation des Musées de Pistoia qui propose des études approfondies consacrées aux auteurs de référence des siècles précédents et actuels, à travers l’exposition temporaire d’une ou plusieurs œuvres des Collections du XXe siècle, un itinéraire permanent dédié aux artistes actifs à Pistoia au cours du siècle.



Après la nomination attribuée à Giacomo Balla, la cinquième édition d’In Visita est dédiée à Carol Rama (Turin, 1918–2015), l’une des artistes les plus indépendantes et provocantes du XXe siècle, reconnue internationalement pour ses recherches autonomes et radicales sur des thèmes tels que le corps, le désir, la maladie et l’identité, anticipant de nombreuses questions centrales de l’art contemporain.



Il s’agit d’une série de peintures représentatives de l’évolution créative de l’artiste, réalisées entre le début des années cinquante et la première moitié des années soixante-dix. Des œuvres permettant une étude approfondie des phases moins connues de sa carrière avec le Mouvement d’Art Concret (MAC) des années cinquante, le développement d’une poétique informelle originale avec les «Bricolages » où s’associe la tache à des objets déchet pleins d’expérience dans les années soixante ; des expériences avec des chambres à air de vélo dans le « Gomme » de la série Luoghi e segno, jusqu’ aux œuvres avec fil cousu sur tissu des « diagrammes» du début des années soixante-dix.

jean-paul gavard-perret

Carol Rama, In visita, Pistoia Musei, du 3 octobre 2026 au 17 février 2027.