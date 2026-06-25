Biennale de Crémone – Exposition internationale d’art (exposition)

La Bellezza

Après le succès extraordinaire des deux dernières éditions, la 3e édition de la Biennale de Crémone revient organisée par le critique d’art Antonio Castellana à l’ancienne filature de Soncino (CR) sous le patronage de la municipalité de Soncino.

L’artiste Francesca Gualtieri interviendra avec sa performance qui catalysera l’attention du public avant la cérémonie de remise des prix. De plus, l’événement sera filmé par Canale Italia. La Biennale sera accompagnée d’un catalogue festif qui sera envoyé à tous les participants, ainsi qu’un certificat de participation.

La Biennale de Crémone est une vitrine qui peut intéresser un public de plus en plus large et admirer la ville grâce à un riche programme d’événements, pas seulement d’expositions. Cette troisième édition s’inscrit bien dans le tissu artistique et historique de Crémone, qui possède une grande tradition culturelle et un développement vers toutes les formes d’art pour renforcer la recherche contemporaine ou de découvrir de nouveaux talents.

Le cœur battant de l’événement sera alors le point de rencontre, qui représentera le principal lieu où les artistes auront l’opportunité de se connecter entre eux, ainsi qu’avec les critiques d’art et les opérateurs culturels locaux et nationaux.

Les histoires et les espoirs de différents artistes se croisent, différentes façons de s’exprimer, une créativité différente mais avec le même enthousiasme vital dans un monde où les règles sont totalement nouvelles et fondées sur la collaboration et la créativité.

jean-paul gavard-perret

Biennale de Crémone – Exposition internationale d’art, du 11 au 21 juin 2026.