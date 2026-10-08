A la recherche des bambous cachés

Bamboo de l’Avent est une bande dessinée de l’avent qui comprend pour chaque jour une histoire sur un personnages de l’univers Bamboo différent. Elle permet de faire attendre les enfants jusqu’à Noël, en les faisant lire qui plus est !

Pour commencer, j’adore le concept principal du livre, devoir ouvrir chaque jour une page et découvrir son histoire avant Noël est très original et très amusant. C’est un très bon concept pour faire attendre les enfants mais également pour les faire lire, car ils seront très heureux de pouvoir chaque jour découvrir leurs diverses histoires.

J’avais déjà rencontré au préalable des romans de l’avent (comme Cosy Love, de Anouk Filipini), mais c’est la première fois que je lis ce concept sous le format BD. J’ai été très heureuse de voir qu’il y avait assez de BD pour avoir chaque jour un univers distinct qui ne se présente qu’une unique fois dans l’ensemble du livre. J’ai également beaucoup apprécié le jeu à la fin du livre où, après avoir fini le calendrier, il y a en réalité un « cache-cache » avec le bambou. Ce qui donne une excuse aux enfants pour lire de nouveau le livre, à la recherche des bambous cachés !

J’ai également aimé qu’avant d’ouvrir son chapitre, on puisse voir chaque jour, un épisode, toujours amusant, du Noël du bambou. Les BD en elles-mêmes sont toutes épatantes. Il y en a pour tous les goûts, avec de l’humour (avec par exemple : dance academy, les sisters ou bien encore les rugbyman), qui permet de retrouver, et cela dans chacune des BD, l’univers magique de Noël, notamment dans les passages entièrement consacrés à la fabrique du père Noël. Pour ma part, le passage que j’ai préféré est « les chats en BD », ou l’on peut voir Bristol, le plus jeune des chats, découvrir les joies de Noël comme : s’attaquer au sapin de Noël, découvrir son déjeuner et surtout, rencontrer le père Noël lui-même !

En somme, je conseille vivement ce « livre/calendrier de l’avent » à toutes les personnes impatientes d’être à Noël !

erine grolleau

Bamboo de l’Avent, octobre 2026 – 15,90 €.