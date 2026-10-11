Atanasio Soldati & Franco Fontana, Esplorazioni tra forma e colore (exposition)

Dialogue

Atanasio Soldati et Franco Fontana et leurs explorations entre forme et couleur présentent ici l’abstractionnisme de l’avant-garde photographique (1930-2017). Ce dialogue entre deux recherches artistiques, bien qu’appartenant à des langues différentes, partage une profonde affinité visuelle et conceptuelle.

À travers la comparaison entre images, formes et surfaces, ce projet met en lumière les assonances formelles, les rythmes chromatiques et les tensions compositionnelles qui conduisent à une dimension d’abstraction, où la couleur et la construction de l’espace deviennent des éléments centraux de la perception.



Franco Fontana, qui abordait la photographie en autodidacte, a développé un langage totalement personnel depuis les années soixante, révolutionnant le rôle de la couleur dans la photographie : non plus un simple élément descriptif, mais une structure compositionnelle authentique de l’image. À travers des fonds chromatiques clairs, des lignes essentielles et des géométries rigoureuses, il interprète les paysages et les architectures comme des constructions visuelles autonomes, suspendues entre la réalité et la perception.

Atanasio Soldati,formé architecte avant de se consacrer entièrement à la peinture, contribua à la définition du langage abstrait en Italie. Dans ses œuvres, il reconstruit un espace mental suspendu et énigmatique, où la ville et les paysages deviennent des structures de relations formelles et volumétriques non sans référence métaphysique. Une attention constante est accordée à la couleur, appliquée en couleurs plates avec des contrastes calibrés et saturés sur des fonds clairs.



Ces deux artistes disparus ont créé un monde plastique riche en poésie faite de primitivité et non d’expérience. La peinture abstraite aime l’analyse, l’ordre, les relations harmonieuses de la géométrie, la clarté. Ici juxtaposées, leurs toiles créent une harmonie entre les rythmes vertical et horizontal des deux artistes en assonances chromatiques.

jean-paul gavard-perret

Atanasio Soldati & Franco Fontana, Esplorazioni tra forma e colore, Galerie Gracis, Milan, du 7 octobre au 23 décembre 2026.